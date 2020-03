Nå ryker handlingsregelen

Statsminister Erna Solberg (H) samlet mandag regjeringen til konferanse om neste års statsbudsjett. Samtidig har drastiske tiltak for å hindre spredning av coronaviruset lammet norsk økonomi.

Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo mener situasjonen gjør det veldig krevende å planlegge 2021-budsjettet.

– Coronarelaterte tiltak vil innebære svært høye utgifter i 2020. Konsekvensene i 2021 er det vanskelig å anslå nå, det kommer an på varigheten av epidemien, sier han til NTB.

– Men hvis den varer et år, slik Folkehelseinstituttet sier den kan gjøre, blir det store kostnader neste år også. Det betyr at staten kommer til å bruke mye mer enn handlingsregelen tilsier i år, og trolig også neste år. Det vil trolig innebære at det blir stramt på andre områder, der det ikke er økte utgifter knyttet til korona-epidemien, sier Holden.

Handlingsregelen begrenser den årlige bruken av oljepenger til 3 prosent av oljefondets verdi.

– Uvesentlig

Verken stortingspolitikerne eller regjeringen hadde mandag noe anslag på kostnadene for krisepakken. Allerede før pakken ble vesentlig jekket opp i Stortinget, var kostnadene anslått til 6,5 milliarder kroner. Søndag kom dessuten regjeringen med to garanti- og låneordninger for totalt 100 milliarder kroner for norske bedrifter.

Men sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener myndighetene gjør klokt i å legge handlingsregelen til side i dagens situasjon. Hensikten med den voldsomme offentlige pengebruken er å unngå et større tilbakeslag enn nødvendig når krisen er over, påpeker han.

Bruce mener staten gjør helt rett i å gjøre alt den kan for å unngå en negativ spiral av at bedrifter går konkurs, arbeidsplasser forsvinner, arbeidsledigheten øker og skatteinntektene svikter på sikt.

– Hvor mye penger staten bruker nå for eksempel et halvt år fremover, er i det store perspektivet uvesentlig. Det er mye bedre at staten, som har råd til å dekke det midlertidige inntektsbortfallet, gjør det og reverserer tiltakene når dette er over, sier han til NTB.

Tre faser

Mandag ble politikerne enige om at staten skal ta en stor del av regningen for både permitteringer, sykepenger og omsorgspenger, mens bedrifter får utsatt frist for å betale skatter og avgifter.

Men regjeringen har allerede varslet en fase to med tiltak mer rettet mot spesifikke bransjer. Reiseliv, luftfart, hotell- og restaurantbransjen, varehandelen og andre tjenesteytende næringer opplever nå at de blir stående praktisk talt uten omsetning.

Samtidig har regjeringen lenger fram varslet en tredje fase med tiltak som vil handle om å stimulere til økt aktivitet i økonomien.

Regjeringen har kortet ned budsjettkonferansen i Hurdal med én dag, slik at den bare vil pågå mandag og tirsdag.

De nye retningslinjene fra helsemyndighetene i forbindelse med utbruddet av coronavirus i Norge gjør at konferansehotellet er stengt for mediene. Det er også innført særskilte smitteverntiltak på konferansen.

Solberg møter senere mandag mediene sammen med finansminister Jan Tore Sanner (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).