Solberg om krisepakken: – Dette er bare begynnelsen

– Våre tiltak nå er første bidraget for å unngå at vi får konkurser og oppsigelser, sånn at vi har en jobb å gå til i den andre enden av denne krisen, sa Solberg da hun fredag la fram nye tiltak for å bøte på de økonomiske virkningene av coronavirusepidemien.

Til sammen spytter regjeringen inn 6,5 milliarder kroner i pakken. Solberg sier at regjeringen har jobbet på høygir for å ferdigstille pakken, og at de har lagt vekt på at tiltakene skal være raske, effektive og avgrenset i tid. Hun understrekte samtidig at dette bare er begynnelsen.

Dette er regjeringens krisepakke: * Det kommer tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen. * Permitteringsreglene endres, slik at arbeidsgivere kun har lønnsplikt i to dager etter permittering, mot 15 tidligere. Deretter skal arbeidstakerne få dagpenger av staten. Til sammen bevilges det 725 millioner kroner ekstra til dagpenger. Dette varer fram til 31. oktober. Dermed fjernes også de tre ventedagene før arbeidstakerne får dagpenger. * Alle lufthavnavgifter for flyselskapene oppheves fram til 30. juni. Flypassasjeravgiften oppheves med tilbakevirkende kraft fra 1. januar til 31. oktober. * Endringer i skattereglene: Bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021. * Endringer i skattereglene: Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. * Selvstendig næringsdrivende får utsatt første termin av forskuddsskatten fra 31. mars til 1. mai * Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av viruset, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene – til sammen 50 millioner kroner. * Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet – til sammen 250 millioner kroner. * Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet. Dermed kan pensjonerte helsearbeidere bidra i kampen mot coronautbruddet uten å miste pensjonskroner. * I tillegg har Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng. Dette er uavhengig av krisepakken fra regjeringen.

– Regjeringen kommer til å vurdere nye tiltak i en uoversiktlig situasjon. Vi vil holde tett kontakt med næringslivet, ulike bransjer, partene i arbeidslivet og selvfølgelig partiene på Stortinget om nye grep for å bedre den alvorlige situasjonen, sa Solberg.

Hun takket dem som har stått på og ytt en ekstra innsats de siste ukene, men understreket at vi må yte mer og ofre mer framover.

– Vi blir satt på en stor prøve. Antallet smittede øker raskt. Det rammer hverdagen, helsevesenet og økonomien vår, sa Solberg under pressekonferansen.

– Å trygge norsk næringsliv blir hovedoppgaven for regjeringen, sa Solberg.

Hun sa videre at næringsminister Iselin Nybø (V) er i tett kontakt med næringene som rammes og vil ta med innspill fra dem til regjeringen framover.

Solberg benyttet anledningen til å takke dem som har stått på de siste ukene.

– Jeg vil takke dem som har stått på dag og natt for å holde hjulene i gang. Førstelinje ute i kommunene, dem som har drevet smitteetterforskning, helsetjenesten, jobber i barnehage, skoler, renholdspersonale som nå bidrar ekstra mye for å sørge for at smitten ikke sprer seg, og alle andre som gjør en ekstraordinær innsats.

– Mange har ofret mye og ytt mye. Men vi må forberede oss på å ofre mer og yte mer framover, sa hun.

– Det blir verre før det blir bedre

Finansminister Jan Tore Sanner (H) tror Norge fortsatt har det verste i vente i viruskrisen.

– Vi vet ikke hvor lenge det vil vare, eller hvor store konsekvensene blir, men vi vet at det blir verre før det blir bedre, sa Sanner.

Det viktigste er å stoppe smitten og ta vare på liv og helse, understreket han.

– Heldigvis er det slik at norsk økonomi er grunnleggende solid. Vi har et godt utgangspunkt, sa Sanner.

Får 250 millioner i krisehjelp

Regjeringen øker skjønnsrammen til kommunene med 250 millioner kroner i 2020.

Det opplyste barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Kommunene står foran store utfordringer. Med mange smittede eller i karantene kan det bli vanskelig å levere nødvendige tjenester til innbyggerne, sa Ropstad.

– Regjeringen vil gjøre det som trengs i denne situasjonen. Det må vi alle gjøre, forsikret han.

Inntektssikring

Regjeringen har bekreftet at foreldrene som er hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager, vil ha rett til omsorgspenger, også kjent som sykt barn-dager.

Regjeringen vurderer nå å endre kvoten. Hvem som skal ta merkostnaden, er imidlertid ikke avklart. LO krever full lønn for arbeidstakere som må være hjemme fordi de er satt i karantene eller fordi skoler og barnehager er stengt.

– Vi kommer til å ha tett kontakt med partene i arbeidslivet for å diskutere hvordan disse utgiftene håndteres, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Tapt inntekt uroer også mange i små- og mellomstore bedrifter og enkeltmannsforetak, ikke minst innen kultursektoren.

Kostnader og likviditet

Finansministeren sier bedriftene nå får redusert sine kostnader gjennom forbedrede permitteringsregler – at staten tar en større del av regningen. Samtidig har mange bedrifter problemer med likviditeten.

– Derfor forbereder vi nå nye tiltak som kan bedre på det, uttalte Jan Tore Sanner til Politisk kvarter på NRK.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har også varslet tiltak for luftfarten allerede fredag.

Både SAS, Widerøe og Norwegian har kansellert tusenvis av avganger som følge av virusutbruddet, ettersom reisevirksomheten nå nærmest har stoppet opp.

Rentekutt

Allerede fredag morgen kom Norges Bank med en egen tiltakspakke for å motvirke de negative effektene i økonomien. Sentralbanken kuttet styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent.

– En lavere rente kan ikke forhindre at coronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi. Det vil likevel kunne dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for mer langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting, skriver banken.

Norges Bank anbefalte samtidig å lempe på kravene til bankenes egenkapital fra 2,5 til 1 prosent, noe regjeringen kvitterte ut samme dag.

Tre faser

Regjeringen ser for seg tiltak i tre ulike faser.

– Regjeringen kommer med noe i dag, men er også nødt til å komme med noe videre, sier Røe Isaksen til NRK.

Fredag kommer det akutte tiltak for å bidra til å unngå et konkursras i spesielt utsatte næringer, som reiseliv og hotell- og restaurantbransjen.

I fase to ser regjeringen for seg å gå i nærmere dialog med bestemte bransjer for å meisle ut konkrete tiltak. Målet er å gjøre tiltakene så målrettet som mulig og unngå å bruke penger på grep som ikke har effekt.

I en eventuell tredje fase, som ligger lenger fram i tid, vil regjeringen se på tiltak for å få skape økt aktivitet i økonomien igjen.

Tiltakene fremmes i statsråd fredag og skal behandles i Stortinget mandag og torsdag i neste uke.