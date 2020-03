– Saudi-Arabia vil at dumpingen av oljeprisene skal smerte

– Det er forventningene til at Opec skal klare å samle seg om kutt i oljeproduksjonen som har holdt oljeprisene oppe. Når medlemslandene ikke ble enige på fredag, kollapser så hele markedet, sier analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til NTB.

I 11.30-tiden mandag formiddag lå prisen på et fat nordsjøolje rundt 36 dollar, etter å ha vært nede i 31 dollar tidlig på morgenen. En pris på 36 dollar tilsvarer et fall på rundt 20 prosent det siste døgnet.

Oljeprisfallet kommer etter bruddet i forhandlingene mellom Opec-landene og Russland fredag. Opec-landene ønsker å redusere produksjonen på grunn av dramatisk lavere etterspørsel som følge av koronaviruset som herjer i verden, men fikk ikke med seg Russland på dette.

NHOs sjeføkonom: – En trippel smell for Norge

– Saudi-Arabia hevner seg

Da Opec-landene ikke ble enige om et produksjonskutt, valgte Saudi-Arabia å innlede priskrig.

– Saudi-Arabia hevner seg på Russland ved å dumpe prisene og øke produksjonen. Det er det som leder til kollapsen, sier Bernhardsen.

Han mener at markedet, slik det er nå, er uforutsigbart, og utelukker ikke at det kan bli verre.

– Markedet er ekstremt ustadig med store bevegelser. Jeg regner med at Saudi-Arabia vil fortsette denne linjen en stund til, for de vil vise at de mener alvor og at dumpingen av oljeprisen skal smerte. Fallet kan bli enda verre. Men dette kan også reverseres fordi fallet dels er en villet handling, sier analytikeren.

Bakgrunn: Kraftig fall på Oslo Børs

Børsene stuper

Oljetunge Oslo Børs var etter et par timers handel mandag formiddag ned 8 prosent. Samtidig faller børsene i London, Frankfurt og Paris med rundt 6 prosent.

Nordea-analytikeren mener Opec på ett eller annet tidspunkt vil måtte sette seg ved forhandlingsbordet og bli et fungerende kartell igjen, men han tør ikke å spå hvor lang tid det vil ta før det skjer.

– Vil oljeprisen fortsette å være lav så lenge coronaviruset herjer?

– Når man ser en merkbar reduksjon i tallet på nye smittetilfeller, vil nok en del av fallet reverseres. Jeg tror likevel ikke vi vil komme tilbake til 60 dollar fatet så lenge antallet smittede øker og Opec ikke samarbeider.

Bakgrunn: Oljeprisen ned over 20 prosent til 36 dollar fatet

Tror på rentekutt

Bernhardsen mener det er for tidlig å spå hvordan oljeprisfallet vil påvirke norsk økonomi.

– Det kommer an på hvor lenge vi blir liggende på dette nivået og om det blir lavere aktivitet i oljesektoren. Samtidig er Norge mindre avhengig av oljesektoren nå enn det vi var under det forrige store oljeprisfallet i 2014. Så vi er bedre rustet til å takle det som måtte komme, sier han.

– Uansett tror vi at oljeprisfallet vi medvirke til at Norges Bank vil kutte i renten på rentemøtet i neste uke, sier analytikeren.

Video: Slik ble oljemarerittet Norges perfekte krise: