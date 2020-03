Australias sentralbank senker renten til rekordlavt nivå

Sentralbanken senker renten med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent tirsdag.

Rentereduksjonen er den første siden oktober og den fjerde siden juni i fjor.

Sentralbanksjef Philip Lowe sier at styret velger å senke renten for å «støtte økonomien som et svar på det globale utbruddet av koronaviruset». Han sier at den globale veksten første halvdel av 2020 kommer til å bli lavere enn ventet som følge av utbruddet og sier at det kommer til å ha stor effekt på innenlandsøkonomien.

Australias utdanningssektor og turistsektor, som er veldig avhengige av Kina, har blitt spesielt hardt rammet.

Forrige uke utløste spredningen av koronaviruset børsfall over hele verden, som i flere land var de største fallene siden finanskrisen for over ti år siden.

Også sentralbanken i Japan og i USA har varslet tiltak for å sikre stabilitet og tilstrekkelig likviditet i finansmarkedene.