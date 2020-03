FN-rapportør ber Norge avvikle oljenæringen

Det framgår av en rapport som ble lagt fram for FNs menneskerettighetsråd mandag. Rapporten er skrevet av spesialrapportør David R. Boyd etter et tolv dager langt besøk i Norge i september 2019. Boyd møtte både myndigheter, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og næringsliv.

I uttalelsen som er nå er offentliggjort, heter det at Norge bør forby videre leting etter fossilt brensel, la være å utvikle infrastrukturen i næringen og også forby de mest forurensende og miljøskadelige formene for olje- og gassutvinning.

Natur og Ungdom mener Norge må ta grep

Boyd peker også på at Norge bør sikre seg en god plan for folk og lokalsamfunn som er avhengig av industrien i dag.

Leder Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom sier at det er helt absurd at Norge ikke tar sitt rettmessige ansvar og kutter CO2 der det virkelig gjør en endring.

– Hvert år eksporterer Norge 500 millioner tonn med CO2 i form av olje. Etter klimasøksmålets andre runde i Borgarting lagmannsrett ble det bestemt at Norge også må ta ansvar for utslippene som blir eksportert. Dette kan gjøres ved å begynne nedtrapping i oljesektoren, sier hun.

Frp: Absurd

Frp mener det er absurd å påstå at en styrt avvikling av det norske velferdssamfunnet er veien å gå for å redusere de globale klimautslippene.

– FNs spesialrapportør kan jo starte med å lufte denne ideen for sine egne oljeproduserende medlemmer i menneskerettighetsrådet. Dette er land som trolig over natta ville ha tatt over vår oljeproduksjon med langt høyere utslipp, sier energi- og miljøpolitisk talsperson Jon Georg Dale i Frp.

