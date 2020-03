Storbritannia med handelskrav til USA

En ny frihandelsavtale med USA vil ifølge den britiske regjeringens egne beregninger kunne gi en økning i handelen på 15,3 milliarder pund, tilsvarende 184 milliarder kroner, ved at dagens handelsbarrierer rives ned.

Det vil i sin tur kunne gi en vekst i britisk økonomi på 3,4 milliarder pund (41 milliarder kroner).

Nå legger regjeringen fram sine hovedkrav før forhandlingsstart.

Et sentralt punkt gjelder NHS, den britiske helsetjenesten. «NHS er ikke til salgs, og regjeringen står fast ved de styrende prinsippene for NHS – at den er universell og gratis for sluttbruker», skriver regjeringen i en uttalelse.

Forhandlingene med USA skal etter planen starte senere i mars.