Sterk vekst i gullprisen

Målt i euro og yen var gullprisen torsdag rekordhøy, skriver Finansavisen.

Vi må tilbake til 2013 for å finne et lignende prisnivå. Eksperter mener at virusfrykt en av årsakene til den kraftige prisveksten.

– Så lenge koronaviruset preger overskriftene, vil gullprisene ha solid støtte på disse nivåene, og hvis situasjonen forverrer seg, kan prisene gå enda høyere, sier analytiker Sergeij Raevskij i SP Angel til nyhetsbyrået Reuters.