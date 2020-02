Mowi: Laksemarkedet i Kina står stille

Mowi har et eget prosesseringsanlegg for laks i Shanghai, men på grunn av utbruddet av det nye coronaviruset har selskapet sett seg nødt til å stenge hele driften og har permittert de ansatte, skriver Finansavisen.

– Vi følger situasjonen tett og vil følge myndighetenes råd. Det kinesiske markedet har stoppet helt opp, og verken vi eller andre aktører selger i praksis noe til Kina nå, sier konsernsjef Ivan Vindheim

Han har likevel tro på at etterspørselen vil ta seg opp igjen så fort myndighetene får kontroll over viruset. Ifølge Vindheim utgjør Kina et marked på rundt 120.000 tonn laks i året. Mowi har sin respektive markedsandel av dette.

Den norske malingsprodusenten Jotun åpnet mandag igjen sine to fabrikker i Zhangjiagang og Qingdao etter at de hadde vært stengt på grunn av virusutbruddet, skriver Dagens Næringsliv. Konsernsjef Morten Fon opplyste onsdag det vil ta noen dager før fabrikkene har full produksjon.