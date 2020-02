– 2019 blir trolig det siste året med «oljeboom» som beskrivelse av den økonomiske ståa. Etter et kraftig, men midlertidig løft i investeringene på norsk sokkel, peker pilene nedover, skriver DNB i en ny rapport om de økonomiske utsiktene.

Økonomene i DNB mener det er tydelig at veksten i norsk økonomi kommer til å avta fremover.

– Etter en gjennomsnittlig vekst på 2,5 prosent i årene 2000-2019, vil veksten i fastlandsøkonomien fremover bli noe under 2 prosent, skriver DNB.

Den siste tiden har veksten i boligprisene flatet ut. I fjor endte boligprisene opp med 2,6 prosent, som er 0,2 prosent lavere vekst enn året før.

DNB mener at dette, sammen med arbeidsledighet og inflasjon rundt normale nivåer og en eksportvekst som blir hjulpet av en svak norsk krone, gjør at Norges Bank trolig heller ikke vil røre renten den nærmeste tiden.

På verdensbasis var 2019 svært turbulent, særlig på grunn av handelskrigen mellom USA og Kina. Selv om de to landene nylig signerte en avtale, og det er noe mer optimisme på vei inn i 2020 enn tidligere, venter ikke DNB noen rekyl i den økonomiske veksten globalt.

– Handelsbarrierene er vesentlig høyere enn før, og det er lite trolig at bedriftene nå anser handelskonfliktene som løst. De kan, som oss, frykte at de tvert imot vil tilta igjen på et senere tidspunkt. Vi venter derfor lav vekst i eksport og investeringer i årene som kommer, skriver DNB i rapporten.