Elvestuen tror ikke vi klarer å erstatte «superinntekten» fra norsk sokkel

– Vi klarer ikke å erstatte den enorme inntekten vi har hatt fra petroleum, sier Elvestuen til NTB.

Selve aktiviteten i petroleumssektoren, den klarer nok Norge å finne erstatninger for, mener han. Men Elvestuen har vanskelig for å se for seg at vi skal kunne få igjen den «superinntekten» vi har hatt fra olje og gass.

Det betyr at Norge må effektivisere offentlig sektor for å klare omstillingen, advarer han.

Mer som Europa

Elvestuens spådom er at norsk økonomi etter hvert vil bli mer som økonomien i andre europeiske land.

– Vi må omstille næringslivet så det blir mer variert og mindre avhengig av olje. Og jeg mener det må skje fort.

Klima- og miljøministeren understreker at kunnskap fra petroleumssektoren nå må brukes aktivt for å fram ny næringsvirksomhet. Han trekker fram havvind, hydrogenproduksjon og fangst og lagring av CO2 som lovende eksempler.

– Vi har hatt en unik situasjon i 50 år med oppbyggingen av oljesektoren og de enorme inntektene som vi har hatt. Nå må vi ta med oss den innovasjonen, nytenkningen og næringsutviklingen som har vært der, inn i det som er den nye framtida, sier Elvestuen.

På vei ned

Bakteppet er en visshet om at olje- og gassproduksjon på norsk sokkel kommer til å falle raskt de neste tiårene, dels fordi sokkelen nå begynner å tømmes for ressurser, men også fordi etterspørselen er nødt til å gå ned hvis verden skal nå klimamålene.

– Globalt må vi kutte 40 til 50 prosent innen 2030, og vi må være i netto null innen 2050. Da må forbruket av olje og gass ned. Og der det kommer til å skje raskest, også på gass, er i Europa fordi man har så ambisiøse mål. Det kommer til å påvirke oss, sier Elvestuen.

Equinor har anslått at produksjonen kommer til å bli mer enn halvert fram mot 2050, selv om letingen etter nye felt fortsetter.

Trenger også alle de andre

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er enig i at det vil bli utfordrende å finne nye næringer der verdiskapningen per sysselsatt kan måle seg med olje og gass.

– Det er ingen andre næringer vi har, som kommer i nærheten av samme verdiskapning per hode, sammenlignet med olje og gass. Ingen, konstaterer Isaksen.

Noe av det nærmeste vi kommer, er ifølge ham sjømat.

– Men vi trenger også alle de andre bransjene som ikke nødvendigvis har så høy verdiskapning per hode, men som ansetter mange folk. For eksempel reiseliv eller handelsnæringen, sier Isaksen.

– Det fins ikke én ting som kan bli den nye oljen. Den nye oljen er ti forskjellige ting, sier han.