Kina åpner for risimport fra USA

Kinesiske myndigheter åpner nå for import av ris fra USA, noe de to landene etter årelange forhandlinger ble enige om for over ett år siden.

Som følge av tollkrigen president Donald Trump innledet med Kina for å få ned USAs store handelsunderskudd med landet, har importen av amerikansk ris aldri kommet i gang. Under G20-toppmøtet i begynnelsen av desember ble Trump og Kinas president Xi Jinping enige om å inngå en 90 dager lang «våpenhvile» i tollkrigen, og som et resultat av denne åpner kinesiske myndigheter nå for risimport fra USA. Forutsetningen er at risen møter Kinas krav og karantenebestemmelser, heter det i en kunngjøring fra tollmyndighetene i Kina. Tidligere i måneden kunngjorde kinesiske myndigheter at importen av amerikanske soyabønner var gjenopptatt, og det ble også opplyst at landet fra årsskiftet fryser ekstratollen som er innført på amerikanske biler og bildeler.