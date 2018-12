– Bolig er det siste jeg anbefaler som investering

Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreassen har spådd norske boligpriser ned en årrekke, og bommet. Får han rett denne gangen?

(Hegnar.no/Finansavisen): – Boligmarkedet bremset i slutten av 2018. Det er flere bruktboliger for salg enn på ni år. De neste kvartalene blir det ferdigstilt mange boliger, særlig i Oslo, sier Harald Magnus Andreassen, fra Sparebank 1 Markets, til Finansavisen.

Han spår nullvekst på boligmarkedet neste år.

Sjeføkonomen peker på at befolknings- og inntektsveksten er lav.

Gjeld og boligpriser har steget for mye

– De siste årene har renten vært rekordlav uten at økonomien har vært svak. Det har ført til at gjeld og boligpriser har steget mye. Enten skal renten opp, eller så skal økonomien «ned». Ingen av delene er greit for boligmarkedet.

Prisnivået er dessuten så høyt at det over tid vil føre til overbygging fordi det er for lønnsomt å bygge, mener Andreassen, som også trekker frem at husleiene er svært lave sammenlignet med boligprisene.

– Norsk bolig er det siste jeg anbefaler som en investering, sammen med svenske, kanadiske og australske boliger. Avkastningen er lav, nedsiden er stor, oppsiden begrenset, sier Harald Magnus Andreassen.

Da boligprisene for november tikket inn 5. desember med en nedgang sesongkorrigert på 0,5 prosent, ble selv Andreassen overrasket.

– Det var svakere enn jeg hadde ventet, sa han til HegnarTV tidligere i desember.

– Nå har jeg vært urolig for boligprisene så lenge noen kan huske, og at de kan falle er helt åpenbart.

– Vi har kommet til veis ende

Han mener vi ser det samme i Norge, som nå skjer i Sverige, i Canada og Australia.

– De par siste årene har boligmarkedene blitt mye mer ruglete, og de er ned fra toppen stort sett hele gjengen, hvert fall i realpriser, sier Andreassen.

Han peker på at det er noe som skjer i de landene, hvor gjelden etter finanskrisen, økte kraftig.

– Vi fikk lav rente, vi hadde ikke spesielle problemer på arbeidsmarkedet, boligprisene og boligbyggingen falt ikke mye. Vi fikk likevel like lav rente som de landene der det gikk fullstendig galt. I Norge var kuttene krutt i økonomen, og vi fortsatte gjeldsfesten og boligprisen steg videre – og nå kan vi ha kommet til veis ende, og den perioden er over, sier Andreassen.

Saken ble først publisert på Hegnar.no