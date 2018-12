Italia: Foreløpig budsjettavtale med EU

Italias regjering sier det er enighet med EU om en foreløpig avtale om det italienske statsbudsjettet for neste år.

Innholdet i avtalen ventes å bli offentliggjort onsdag etter godkjenning fra EU, sier en talsperson for det italienske finansdepartementet.

Tidligere tirsdag sa EUs finanskommissær Pierre Moscovici at han forsøker å unngå at Italia straffes for brudd på EUs budsjettregler.

– Jeg arbeider for at Italia ikke skal ilegges sanksjoner. Jeg er håpefull, sa Moscovici til den franske radiokanalen RTL.

Budsjett i retur

Italia fikk tidligere i høst sitt forslag til statsbudsjett for 2019 i retur fra EU. Grunnen er at EU-kommisjonen mener italienerne har lagt opp til en pengebruk som er i strid med reglene som gjelder for land i eurosonen.

En intens dialog har pågått siden, og i helgen ble de italienske regjeringspartiene enige om et kompromissforslag som de håper skal være godt nok til at Italia unngår bøter og andre straffereaksjoner fra EUs side.

– Vi arbeider hardt med en konstruktiv dialog for å sikre at italienerne kan gjennomføre den politikken de ønsker. Men de må gjøre det innenfor reglene, sier Moscovici.

Svulmende statsgjeld

EU-kommisjonen skal diskutere saken onsdag, opplyser EU-kommisjonens talskvinne Mina Andreeva.

– Alle alternativer ligger på bordet. Det blir nå opp til Kommisjonen å diskutere saken og ta en beslutning om hva de neste skrittene skal være, sier hun.

Det underliggende problemet er den svulmende statsgjelden i Italia, som i dag ligger på over 130 prosent av BNP. Det er mer enn det dobbelte av eurosonens maksgrense på 60 prosent.