Theresa May møter motvilje i Brussel

Storbritannias statsminister Theresa May ber om hjelp til å få brexitavtalen over målstreken. Men EU har lite å by på.

Den britiske statsministeren ble møtt med varme ord da hun ankom til EUs toppmøte i Brussel. – Vi er klar til å hjelpe henne, sa Luxembourgs statsminister Xavier Bettel da han og May møtte på hverandre på den røde løperen. Det samme var budskapet også fra andre ledere. – Jeg tror vi alle ønsker å hjelpe henne, sa finske Juha Sipilä. – Jeg har den største respekt for henne, sa Nederlands statsminister Mark Rutte. – Måten hun har håndtert dette på. Hennes fasthet og kraft. Hun har virkelig vist seg oppgaven verdig, sa han. Vil ha drahjelp Men utover vennskap har de europeiske lederne lite å tilby May. På toppmøtet skulle den britiske statsministeren fortelle de øvrige stats- og regjeringssjefene hva hun mener trengs av ytterligere innrømmelser fra EUs side for å få de folkevalgte i Parlamentet i London til å si ja til utmeldingsavtalen som EU og Storbritannia har forhandlet fram. Mays krav er juridisk bindende forsikringer fra EUs side om kontroversielle forslaget til nødløsning for Nord-Irland som er innbakt i avtalen. Slike drahjelp fra EUs side, forklarte hun på vei inn til møtet, er nødvendig for å få avtalen over målstreken i Parlamentet. – Jeg venter ikke noe umiddelbart gjennombrudd. Men jeg håper vi så snart som mulig kan begynne å jobbe med de forsikringene som er nødvendige, sa hun. Vil ikke reforhandle

EU setter for sin del klare grenser for hva det er mulig å få til. – Vi kan ikke tilby reelle forandringer. Det vil være veldig, veldig vanskelig å reforhandle avtalen. Men hvis det er noen presiseringer vi kan komme med for å hjelpe Theresa May, så ønsker jeg veldig gjerne å hjelpe, sa Bettel. – Vi kan ikke gjenåpne avtalen og begynne å reforhandle den, istemte Rutte. – Det vi snakker om, er avklaringer. Så er spørsmålet hvilken språkdrakt vi skal gi disse avklaringene. Alt dette må vi nå diskutere, fortsatte han.