Nordsjøoljen under 60 dollar fatet

Et fat nordsjøolje ble omsatt for 59,6 dollar på spotmarkedet etter et fall på 3 prosent torsdag.

Fallet torsdag kommer etter en periode med svak prisutvikling for olje, og samme dag som OPEC-landene er ventet å vedta store kutt i sin produksjonen i et forsøk på å styrke oljeprisen. Nordsjøoljen har ved noen andre anledninger i høst kortvarig bikket under 60 dollar fatet. Siden toppnivået i høst på 86 dollar fatet i oktober, har oljeprisen nå svekket seg rundt 30 prosent. Årsaken er overproduksjon og frykt for svikt i etterspørselen på grunn av svekket global vekst. Les mer: Gassprisen kan bli viktigere enn oljeprisen Norwegian kan spare milliarder på oljeprisfall Oslo Børs falt 1,2 prosent på 10 minutter