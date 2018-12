USAs sentralbanksjef antyder ny renteoppgang

USAs sentralbanksjef Jerome Powell antyder ny renteoppgang i USA, dagen etter at president Donald Trump langet ut mot bankens rentepolitikk.

Den amerikanske sentralbanken har hevet styringsrenten tre ganger i år, noe som har ført til krass kritikk fra Trump.

– Jeg mener sentralbanken er et mye større problem enn Kina, sa Trump i et intervju med Washington Post tirsdag.

Trump stilte videre spørsmål ved Powell, som han selv har utnevnt, og sa at han «ikke engang er bitte litt fornøyd» med valget av sentralbanksjef.

Trump har gjentatte ganger anklaget sentralbanken for å undergrave hans forsøk på å få fart i amerikansk økonomi.

– Jeg får i stand avtaler, men får overhodet ikke støtte av sentralbanken, sier Trump i intervjuet.

Historisk lavt

Sentralbanksjef Jerome Powell kommenterte ikke angrepet fra presidenten da han onsdag holdt en tale i Economic Club of New York, men utelukket ikke nye renteøkninger.

– Rentenivået er fortsatt historisk lavt, sa Powell.

Sentralbanksjefen understreket at det ikke er tatt noen beslutning om å heve rentebanen, men antydet at det bare er et spørsmål om tid.

Bankens styringsrente ligger i dag på 2,25 prosent, og analytikere spår en ny renteheving alt i desember.

Risikabelt

Rentehevingene vil skje over tid for ikke å hemme veksten, sa Powell, som samtidig advarer mot å holde renten på et kunstig lavt nivå.

– Å holde rentene for lave for lenge, innebærer andre risikoer, blant annet økende inflasjon, sa han.

– Våre beslutninger når det gjelder pengepolitikken vil som alltid være et bidrag for å holde økonomien på sporet, sa Powell.

Sunn økonomi

Sentralbanksjefen skrøt videre i talen av aksjemarkedet og finanssystemet og sa at det for tiden råder langt mer edruelighet enn det man så før finanskrisen i 2008.

Uttalelsen bidro trolig til onsdagens børsoppgang på Wall Street, der industriindeksen Dow Jones steg med 2,5 prosent til 25.366 poeng, den teknologitunge Nasdaq-indeksen steg med 2,9 prosent til 7.291 poeng og den bredt sammensatte S&P 500-indeksen steg med 2,3 prosent til 2.743 poeng.

Powell betegner amerikansk økonomi som sunn og viser til at veksten i år blir på over 3 prosent. Arbeidsledigheten i USA er nå på 3,7 prosent, den laveste på 50 år, og inflasjonen ligger på 2 prosent, tilsvarende sentralbankens inflasjonsmål.

Flere farer lurer imidlertid, blant dem redusert vekst i verdensøkonomien, påpeker Powell. Mange økonomier frykter at president Donald Trumps handelskrig med Kina og andre land vil bidra til dette.