Easee-sjefen går av – varsler masseoppsigelser

Selskapets framtid har vært usikker, blant annet på grunn av at Sverige har innført salgsforbud av elbilladerne.

Dagens Næringsliv skriver at en krisepakke mandag ble presentert for de ansatte i Norge og utlandet. I pakken spytter eksisterende aksjonærer 60 millioner kroner inn i selskapet i et konvertibelt lån. Helmikstøl slutter som daglig leder, men forblir ansatt. Samtidig varsles det at 200 av 350 ansatte må forlate selskapet.

– Det er ubeskrivelig vondt å måtte takke farvel til så mange flotte mennesker som har gitt alt for at Easee skal komme seg gjennom dette. Jeg har selv gjort mitt aller beste og jobbet hardere enn noensinne for at dette ikke skulle skje, men det var dessverre ikke nok. Jeg er skikkelig lei meg, sier Helmikstøl ifølge DN.