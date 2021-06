– Uten krav kan du og jeg, eller en frisør, eller hvem det nå måtte være kalle seg bygningssakkyndig. Det er en helt uforsvarlig løsning , sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge til E24.

Fredag kom forskriften til avhendingsloven. Forskriften stiller nye krav til hva som skal være med i en tilstandsrapport av en bolig i forbindelse med et salg, og innebærer blant annet at selger ikke lenger kan ta forbehold om at boligen selges «som den er». Noe av risikoen for skjulte feil og mangler flyttes dermed fra kjøper til selger.

Det gjør at selgeren i lang tid etterpå kan måtte stå ansvarlig for skader den som har skrevet tilstandsrapporten ikke har oppdaget.

Lauridsen mener nå at Stortinget må avvise regjeringens nye forskrift.

Regjeringen vurderte å forskriftsfeste kvalifikasjonskrav, men skrev i en pressemelding fredag at de ikke går videre med dette.

– Det finnes per i dag ikke dokumentasjon som viser at mangelfulle tilstandsrapporter skyldes at de som lager dem ikke har nødvendige kvalifikasjoner. Det er etablert sertifiseringsordninger i regi av private aktører, men hvis det skulle vise seg at kvaliteten på tilstandsrapportene ikke blir bedre, vil regjeringen vurdere tiltak, herunder kvalifikasjonskrav, skrev regjeringen.