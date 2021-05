Skatteetaten advarer mot epostsvindel

– Vi opplever årlig at skattytere blir utsatt for mange store phishingbølger på viktige skattedatoer, oftest gjennom eposter med hensikt å lure mottakere til å klikke på lenker og gi fra seg sensitiv informasjon som senere kan brukes til svindel eller ID-tyveri, sier direktør for sikkerhetsstaben i Skatteetaten, Ragna Fossen.

Hvert år rundt tiden hvor skattemeldingen skal sendes inn blir nordmenn tilsendt nye varianter på svindelforsøk via epost. Disse forsøkene blir anmeldt, men Skatteetaten ber mottakerne være observante så de ikke blir lurt.

I år har spesielt mange blitt tilsendt falske krav på ubetalt eiendomsskatt.

– Vi sender ikke lenker i epost eller sms, og etterspør ikke bank- eller kredittkortopplysninger i disse kanalene. Du mottar en epost fra Skatteetaten når skattemeldingen er klar, og eiendomsskatt er det kommunene som administrerer, sier Fossen.