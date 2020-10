Mot ny bompengerekord også i 2020

– Foreløpige tall for 2020 viser innbetalte bompenger på totalt om lag 12,3 milliarder kroner (2020-prisnivå), heter det i et svar fra departementet på et budsjettspørsmål fra Senterpartiet.

Det fremgår at beløpet inkluderer anslag for innbetalte tilleggsavgifter.

I regjeringens budsjettforslag som nylig ble lagt fram, kom det fram at det i fjor ble satt ny rekord i innbetalte bompenger. I 2019 ble det innbetalt totalt 12,1 milliarder.

Det har blitt satt ny rekord i innbetalte bompenger hvert eneste år siden 2010, viser tallene.