Problemene med Vipps og kortbetaling er løst

Det opplyser Nets' pressetalsperson Povl Damstedt Rasmussen til NTB.

– Problemet er løst, og systemene er oppe og går igjen, sier Rasmussen.

Han legger til at de tekniske problemene skal ha vært knyttet til et problem med maskinvaren.

Pressekontakt Hanne Kjærnes i Vipps bekrefter også at de fleste problemene nå er løst.

– Nå fungerer bank-ID som normalt, kortbetalinger fungerer som normalt, og vennebetalinger i Vipps fungerer som vanlig. Men det er fortsatt noen problemer med netthandel med Vipps som vi jobber med å få løst så fort som mulig, sier Kjærnes til NTB.

Betalingsleverandøren Nets har ansvar for kortlesere blant annet i butikker over hele Norden og Baltikum og tilbyr forskjellige typer betalingsløsninger – både på nett og via mobil.

Også i Danmark opplevde flere problemer med Nets' tjenester, men dette skal nå være fikset.