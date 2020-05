Kraftig nedgang i salget av sportsutstyr

Tallene viser at det ble solgt sportsutstyr over disk for 2,61 milliarder kroner i årets første kvartal, skriver E24.

– Vi har aldri sett et så stort fall noen gang, det er helt uten sidestykke, sier administrerende direktør Trond Evald Hansen i Norsk Sportsbransjeforening.

Det anslås at rundt halvparten av omsetningssvikten skyldes coronaviruset, mens svak vinter og konkurser, særlig Gresvig-konkursen, bidro til resten av fallet.