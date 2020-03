Finn.no har stanset over 1.100 corona-annonser

Den nyeste trenden er dopapir, skriver Klassekampen.

– Vi følger med på hvilke produkter som er «unormale», skriver leder for forbrukertrygghet Geir Petter Gjefsen i Finn.no til avisa.

Mellom januar og mars i fjor var det bare fire annonser for Antibac på den digitale markedsplassen. De åtte første dagen i mars i år var det derimot 73 slike annonser.

– De fleste av produktene hadde en salgspris til salgs langt høyere enn vanlig markedspris, skriver Gjefsen.

Finn.no stanset 10. mars annonser for blant annet munnbind, støvmaske og desinfiseringsprodukter. De tillater heller ikke at det selges varer det er tomt for i butikken.