Prisnivåjusterte tall fra undersøkelsen viser at Norge hadde et konsumnivå 26 prosent høyere enn gjennomsnittet for de 28 EU-landene i 2018, ifølge Eurostat.

Bare Luxembourg hadde et større konsumresultat, med 34 prosent. Nederst på lista lå Albania, der innbyggerne handlet for 61 prosent mindre EU-gjennomsnittet.