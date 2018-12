Det kan bli langt dyrere enn du tror.

(Vi.no): Det kan være ganske irriterende å få en pågående selger på døra, eller bli stoppet av en på gata.

Velger du å slå til på et tilbud enten på gata, via dørsalg eller over telefon, kan det likevel være greit å vite at det må foreligge en skriftlig avtale for at salget skal være gjeldende.

– Dette er spesielt viktig å merke seg i forbindelse med telefonsalg, da det ikke vil være nok at du har samtykket over telefon. Du må signere en skriftlig kontrakt før kjøpet er bindende, sier Ragnar Wiik, leder av Forbruker Europa.

Deres klare råd er å unngå å signere avtaler via telefon- eller dørsalg.

– Be om betenkningstid før du inngår avtalen, så kan du i ro og mak vurdere om dette er en god avtale eller ei, sier Wiik.

Dårlige strømavtaler

Mange av disse avtalene kjennetegnes ved å være dårligere enn de gir uttrykk for, forklarer Wiik.

NÅR KAN DU ANGRE? Når kjøpet har blitt gjort over internett eller via telefon (og næringsdrivende har lagt opp til at salget skal skje på den måten). Kjøpet foregikk hjemme, på gaten eller stand – og du handlet for over 300 kroner. Angreretten gjelder i EU/EØS-landene. Du behøver ikke å oppgi grunn for å bruke angreretten, men du må holde fristen. Kilde: Forbrukerrådet

Avtalene er derfor verdt å ta en ekstra titt på.

– Kunden har heldigvis angrerett i slik saker, og kan gå fra avtalen kostnadsfritt i løpet av de første fjorten dagene, sier han.

Det er spesielt strømavtaler som kjennetegnes som dyre og dårlige:

– De framstilles gjerne som veldig gunstige, men når man ser nærmere etter viser det seg ofte at prisen økes etter hvert og at det er forskuddsbetaling, bindingstid og høye bruddgebyrer, opplyser juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet.

Du har angrerett

Der det i avtalen er mangelfull informasjon om angreretten, er det greit å vite følgende:

Ved dørsalg eller salg over stand og lignende på gata, har du 14 dagers angrerett - på lik linje som ved kjøp på nett og over telefon.

Mange lar seg også «lure» av gratis prøvepakker, og før man vet ordet av det dumper det flere pakker ned i postkassen.

– Man risikerer altså å ende opp med en avtale som er dyrere enn den man alt har, og som man må betale dyrt for å komme seg ut av, sier Elton Haug.

