– Samtidig er det store forskjeller mellom næringene. Oljeleverandørene ser for seg en klar oppgang, mens bedriftene innen bygg og anlegg venter et betydelig fall i aktiviteten, skriver Norges Bank i en pressemelding.

Tallene skulle egentlig legges fram 7. desember, men ble publisert ved en feil tirsdag. Den fullstendige oversikten vil bli publisert 7. desember som tidligere annonsert, skriver Norges Bank videre.

Mens aktiviteten ventes å holde seg uendret i fjerde kvartal, ventes det en nedgang på 0,3 prosent i første kvartal i neste år, fremgår det av tallene som ble publisert tirsdag.

– Vi skvatt litt

Tallene viser et svakere konjunkturbilde enn det Norges Bank hadde sett for seg, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til E24.

– Det har vært veldig på vippen om man skulle få en heving til i desember, men dette peker i retning av at renten holdes uendret, sier Hov.

Han ble for øvrig overrasket da tallene ble publisert over en uke før de opprinnelig skulle legges fram.

– Vi skvatt litt til her. Det er jo tydelig at det har skjedd en glipp, så dette er nok ingen god dag borte på Bankplassen, sier Hov.

Om glippen sier pressesjef Bård Ove Molberg i Norges Bank følgende:

– Vi ønsker å være åpne. Hvis vi oppdager at vi har gjort en feil, vil vi søke å rette opp i det så snart som mulig. Det er et viktig prinsipp for oss at alle har tilgang til den samme informasjonen, sier han.

Kan tyde på tidligere snuoperasjon

Tallene er svakere enn hva Norges Bank la til grunn i september, skriver seniorstrateg Dane Cekov i Nordea i en kommentar til Dagens Næringsliv.

– Noe som impliserer at en snuoperasjon for norsk økonomi kan komme raskere enn antatt, skriver Cekov.

Han mener tallene taler for en ny rentepause i desember, men understreker at det fortsatt er uklart akkurat hva som vil skje gitt at dagens tallslipp ikke inkluderer forventninger til lønn, prisvekst og ledighet.

– Pris- og lønnsdata vil være nøkkelen for Norges Banks avgjørelse på styringsrenten i desember, skriver han.