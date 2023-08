Rett før møtet fikk rubelen riktignok et oppsving tirsdag morgen, fordi flere investorer tror banken vil bruke møtet til å sette opp renten, som i dag ligger på 8,5 prosent.

Kreml har tatt til orde for en strammere pengepolitikk etter at en amerikansk dollar mandag kostet over 101 rubler.

– Vi tror styringsrenten kan bli satt opp til 12 prosent, som vil hjelpe rubelen med å finne tilbake til et mer rimelig grunnivå – under 90 rubler per dollar – i de kommende månedene, skriver Sber Investment i et notat.

Den russiske valutaen rubel har falt i verdi med 25 prosent siden årsskiftet og er nå tilbake på samme nivå som rett etter landets invasjon av Ukraina. Foto: AP / NTB Foto: NTB

Sist gang banken kom med en nødheving av renten var i februar i fjor, da renten hoppet opp til 20 prosent rett etter invasjonen av Ukraina. Etter det har renten gradvis blitt senket, fram til økt prisvekst presset fram en heving på 1 prosentpoeng sist måned.

Den russiske valutaen har opplevd store svingninger siden invasjonen i februar i fjor. En måneds tid etter krigsutbruddet var verdien på rubelen rekordlav, og en dollar kostet 120 rubler. Deretter hentet rubelen seg inn og nådde sitt høyeste nivå på sju år. Siden juli i fjor har det gått jevnt og trutt nedover igjen.

Russisk rentehopp – øker renten med 3,5 prosentpoeng



Senere tirsdag formiddag melder AP at den russiske sentralbanken setter opp styringsrenten med 3,5 prosentpoeng til 12 prosent etter kraftig fall for rubelen.

Håpet er at renteøkningen skal løfte verdien på rubelen og bidra til å dempe prisveksten i landet.

– Inflasjonspresset øket. Beslutningen har som mål å begrense risikoen for ustabile priser, heter det i en uttalelse fra sentralbanken.

Sentralbanken kalte inn til ekstraordinært rentemøte etter den siste tidens kursfall. Vestlige sanksjoner og økende militære utgifter har bidratt til å legge press på rubelen.

Mandag kritiserte president Vladimir Putins økonomiske rådgiver Maksim Oresjkin sentralbanken og sa pengepolitikken var for slapp. Bare timer senere nærmet rubelen seg 102 mot dollaren, og sentralbanken kunngjorde tirsdagens hastemøte.