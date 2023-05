USA hever styringsrenta for tiende gang

Sentralbanken Federal Reserve innledet i mars i fjor en lang serie rentehevinger for å bekjempe en økende inflasjon. Siden er renta hevet en lang rekke ganger, men inflasjonen ligger fortsatt over bankens mål om 2 prosent.

Styringsrenta er nå i intervallet 5 til 5,25 prosent, det høyeste nivå siden 2007. Sentralbanken innfridde onsdag dermed en utbredt forventning om å heve renta. Nå er markedet mer opptatt av hva Fed sier om rentebanen framover.

Varsler forsiktigere tilnærming

Etter onsdagens rentemøte sa banken at den vil ta i betraktning virkningen rentehevingene har hatt hittil, før den tar en beslutning om nye rentehevinger. I begrunnelsen droppet banken også poenget om at ytterligere renteheving kan bli nødvendig for å nå inflasjonsmålet på 2 prosent.

Det er ingen garanti for at det ikke kommer en ny renteøkning i juni siden inflasjonen fortsatt er høy, på rundt 4 prosent, men det kan bety en pause i rentehevingene.

Frykt for resesjon

Bakgrunnen er at det denne uka skjedde en ny bankkollaps da storbanken First Republic etter iherdig innsats fra myndighetene ble overtatt av JP Morgan Chase for å hindre at den gikk under.

Det førte til fall i aksjekursen til flere regionale banker, og markedet frykter at høyere rente nå bidrar til å svekke bankene og gjøre det mer sannsynlig at det kan ende i resesjon.

Sentralbanken avventer trolig også utfallet av striden mellom president Joe Biden og republikanerne i Kongressen om heving av statens gjeldstak. De vil nødig stramme inn mer i en situasjon der det er fare for at staten ikke kan betjene gjelda si om gjeldstaket ikke blir hevet.

