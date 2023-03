– Bankunionen har betydelig styrket motstandskraften til EUs banksystem. Banksektoren vår er robust med en sterk kapital, heter det i en felles uttalelse fra EU-ledere fredag.

Uttalelsen kommer samme dag som den tyske storbanken Deutsche Bank stuper på børsen. Flere andre store europeiske banker har også falt kraftig på formiddagen.

Det har vært stor uro på verdens børset etter at Silicon Valley Bank (SVB) og to kryptobanker i USA røk over ende for to uker siden.