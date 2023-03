Stor finansuro: Kronesvekkelse, sterk nedgang på børsen og kraftig fall i oljeprisen

Dermed ligger det an til årets dårligste dag på Oslo Børs. Ved 12.50-tiden var hovedindeksen ned 3 prosent til 1.141,92 poeng. Hittil er årets bunnotering 1.153 poeng.

Oljeprisen har rast siden rundt klokka 8 fredag og er klokka 12.40 ned 3,6 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for litt over 72,7 dollar.

Energianalytiker og Pareto-partner Nadia Wiggen sier til DN at det markante fallet i oljeprisen kommer etter at USA uttalte at det vil bli «vanskelig» å kjøpe mer olje til de amerikanske strategiske oljereservene.

Den norske hovedindeksen faller med oljeprisen, men er også påvirket av bankuro. Den tyske storbanken Deutsche Bank faller kraftig i aksjemarkedet. Det gjør også store europeiske banker som Commerzbank og Societe Generale. Det sender de europeiske børsene nedover.

På formiddagen hadde Deutsche Banks aksjer stupt over 11 prosent på Frankfurt-børsen. I forkant av fallet hadde det vært en kraftig økning i prisen for å forsikre seg mot at Deutsche Bank misligholder gjelden sin.

Et signal om resesjon

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank sier at utviklingen i aksjemarkedet skjer som en konsekvens av bankuroen de siste ukene. Stadig flere begynner å stille spørsmål ved bankenes struktur, og da oppstår kaos, sier han til E24.

– Det har vært et økende fokus på dette. Når man setter opp renten så fort og så mye, vil det svi et sted. Da begynner man å lete etter strukturelle problemer i systemet. Nå er det Deutsche Bank som er utsatt. Vi advarte mot dette i forrige uke. Uroen er langt fra over. Dette er dramatisk, sier Jullum.

Han kaller utviklingen er resesjonssignal.

– Når renten er så høy, blir mange nervøse. Hever man den så fort, får det konsekvenser for hele systemet. Europeiske myndigheter har forsikret at banksektoren er solid. Det samme sies i Norge og også i USA etter de siste ukers kollaps. Men det er nok lik i skapet etter så kraftig opplåning over lang tid, slår han fast.

Kraftig kronesvekkelse

Dollaren ble også nær 20 øre dyrere mot den norske kronen på noen få timer fredag. Nå koster en dollar 10,56 kroner.

Swedbanks sjeføkonom Kjetil Martinsen sier til E24 at han ser enda svakere krone på lang sikt. Han forklarer at kronen typisk svekker seg når stemningen surner.

– Det ser i stor grad ut til å være knyttet til uro rundt Deutsche Bank, så bankuroen er helt klart ikke over, sier han til E24.