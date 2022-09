Børsraset i USA førte ikke til lignende fall i Oslo

Det var frykt for at nedgangen i USA skulle smitte over til Oslo Børs, og i formiddagstimene var hovedindeksen ned 1,2 prosent. Den hentet seg imidlertid inn og avsluttet handelsdagen på 1.209,77 poeng.

Det til tross for at aksjekursen til det nest mest omsatte selskapet, Norsk Hydro, falt med hele 5,38 prosent. Seks av de ti mest omsatte selskapene endte dagen med røde tall.

Børsgiganten Equinor dro imidlertid indeksen opp med en vekst på 1,45 prosent i aksjekursen, mens Aker BP gikk opp 1,6 prosent.

Størst nedgang var det for Autostore Holdings som falt med 12,08 prosent og Sats som falt med 9,13 prosent.

Oslo Børs preges i stor grad av oljeprisen, som i 17-tida var opp drøyt 1 prosent til 94,5 dollar fatet.

De toneangivende børsene i Europa falt onsdag. FTSE 100-indeksen i London gikk ned 1,34 prosent, CAC 40 Paris falt 0,35 prosent og DAX-indeksen i Frankfurt gikk ned 1,35 prosent.