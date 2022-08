Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.



Faren hadde blitt rik som entreprenør og industrimann med konsernet Ferret-Savinel etter krigen. Sønnen ville gå sin egen vei og kjøpte Christian Dior i 1985 for 150 millioner kroner. Resultatet nesten fire tiår senere er livsverket LVMH - et imperium av luksusmerkevarer. Franskmannen Bernard Arnault er nå Europas rikeste mann, med en formue på rundt 1300 milliarder kroner.

Han har også gjort en solid innsats med arverekkefølgen. Han har fem barn og alle er i full drift i konsernet.

Fra sitt første ekteskap har han barna Antoine som er sjef i Berluti og sitter i styret i konsernet og Delphine som er konserndirektør i selve LVMH og også er å finne i styret.

Fra sitt andre ekteskap har han barna Alexandre, Frederic og Jean. Alle disse tre har også ulike roller i bedriftene, mens det er Frederic som har vist seg mest frem i det siste.

Les også: Dette er Norges 400 rikeste

OPPSTART: Frederic gikk på eliteskolen École Polytechnique og prøvde seg som gründer, før han ble sjef i TAG Heuer i 2020. Foto: NTB

Når store aviser trekker frem en av arvingene er det stadig vekk Frederic Arnault som stjeler showet. Han har overbevist journalister fra store internasjonale medier det seneste året da han snakker flytende engelsk, italiensk og tysk, i tillegg til morsmålet.

I vinter opptrådte han sammen med faren under åpningen av Atelier Louis Vuitton, som ligger i Vendome i Frankrike. Stedet er et museum eller besøkssenter som skal vise motemerkets historie. Og da faren besøkte Japan nylig var det med Frederic ved sin side. Kanskje det rett og slett er Europas luksusprins som er ute og viser seg frem.

Likevel er alle de fem barna med på store beslutninger. En gang i måneden møtes visstnok alle til en lunsj i Paris, til heftige diskusjoner.

FØRSTE KULL: Her er Bernard Arnault sammen med barna han har fra sitt første ekteskap. Til venstre Delphine Arnault og til høyre Antoine Arnault. Foto: NTB

Fortsetter ekspansjon

Det er farens aggressive oppkjøpstaktikk som har skapt giganten LVMH og konsernet har ikke ligget på latsiden de seneste årene. I 2019 ekspanderte LVMH innen reiseliv, ved å kjøpe hotellgruppen Belmond for over 30 milliarder kroner. I januar i fjor kjøpte de det amerikanske smykkebrandet Tiffany & Co for 16 milliarder kroner.

Etter en halvering av aksjekursen under finanskrisen har LVMH vært en knallsterk utbytteaksje over en periode på 14 år. Aksjekursen nådde en corona-topp på over 700 euro, men har det seneste året falt noe tilbake til 550 kroner. LVMH er i skrivende stund verdsatt til 276 milliarder euro på børs, altså rundt 2.800 milliarder kroner.

Familien skal kontrollere rundt 47 prosent av dette, noe som forklarer verdsettelsen av Bernard Arnault til 1.300 milliarder kroner.

REPRESENTASJON: Frederic var med på et besøk i Japan tidligere i mai. Her sitter LVMHs sjef for Japan, Norbert Leuret, sammen med far og sønn Arnault og venter på en prominent representant for vertskapslandet. Foto: NTB

Kjendis

Frederic gikk på eliteskolen École Polytechnique og startet etter det en startup som skulle utvikle mobilbetaling. Etter 18 måneder ble den solgt. Deretter begynte han å jobbe med strategi i klokkeprodusenten.

I juni 2020 ble han CEO i Tag Heuer International. Sjefen Stéphane Bianchi skal ha fått beskjed av Bernard om å «si fra når du tror han er klar for å bli sjef». Eller, hvis han aldri viser seg noe lederemne, «si fra da også».

Bianchi har fortalt til pressen at det ikke var den enkleste overgangen. Det skal ha vært store gnisninger i starten, men etterhvert gikk det seg til.

Det siste året har Frederic vist at han ikke har tenkt til å leve et liv bak en fasjonabel inngangsdør i Paris. I fjor sto han i egen person på en rød løper i Beverly Hills og annonserte klokkeprodusentens samarbeid med skuespilleren Ryan Gosling.

Han tilbringer visstnok fire dager i uken på et hotell i Genève, der TAG Heuer holder til. Og de tre andre i Paris, i en overraskende beskjeden leilighet. Han fikk forresten en TAG Heuer Aquaracer til 11-årsdagen. Senior kjøpte TAG Heuer i 1999 og i dag er merket det viktigste klokkemerket i porteføljen til LVMH.

Frederic Arnault har 60.000 følgere på Instagram hvor han først og fremst legger ut promoteringer for klokkemerket han leder, men også byr på et hyggelig bilde sammen med faren eller et øyeblikk på en rød løper i Hollywood.

Kilder: The New York Times, Vogue, Times og Wikipedia.