USAs sentralbanksjef frykter mer inflasjon

Under en høring i Kongressen understreket Powell at sentralbanken Federal Reserve har forståelse for at økte priser skaper vansker for mange amerikanere, og han gjorde det klart at banken har som mål å få inflasjonen ned.

I forrige uke kunngjorde sentralbanken den kraftigste renteøkningen på nesten 30 år med 0,75 prosentpoeng og lovte mer om nødvendig i en situasjon der økte priser på bensin og matvarer tynger folk.

Men det er frykt for at en for rask renteøkning skal føre USA ut i resesjon. Derfor insisterte Powell på at økonomien er sterk og i stand til å takle høyere rente.

– Inflasjonen har åpenbart kommet overraskende det siste året, og det kan komme nye overraskelser, sa Powell.