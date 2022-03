Oljeprisen stuper etter signaler om nedtrapping i Ukraina-krigen

Det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti skrev i 13.30-tiden norsk tid at Russlands viseforsvarsminister Gennadij Zjidko, som representerer departementet i forhandlingene med Ukraina i Istanbul, sa at de vil trappe ned angrepene mot de to ukrainske byene.

Oljeprisen lå i 13.30-tiden på rundt 114 dollar fatet for nordsjøolje. En time senere har prisen falt med rundt 7 prosent til 106 dollar fatet.

Oljetunge Oslo Børs faller også kraftig etter nyheten om reduksjonen i angrepene. Børsen startet dagen i pluss, men har en time etter at nyheten kom, falt med rundt 1,5 prosent.