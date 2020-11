Finanscowboyen og sjeikens London-eventyr

Saken er først publisert i Kapital 7. oktober

Det kan se ut som om Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum er en god venn og forretningspartner av den omstridte norske forretningsmannen Per Morten Hansen. Hansen selv er ikke enig i det. På direkte spørsmål om hva som er hans relasjon til sjeiken, svarer han følgende i en mail:

– Jeg har ingen relasjon til Sheikh Ahmed Dalmook Al-Maktoum annet enn at jeg har investert parallelt med sjeiken ved et par anledninger. Jeg har ikke jobbet for sjeiken, og for øvrig er det ingen form for avtale mellom meg og sjeiken.

Bakgrunnen for spørsmålet om relasjonen mellom Hansen og sjeiken er noen spesielt gullkantede investeringer på London-børsen de siste årene. Spesielt en investering i det lille oljeselskapet ADM Energy i 2019 skiller seg ut.

Tok 100-gangeren

ADM Energy utvinner olje utenfor kysten av Nigeria. I 2019 lå selskapet nærmest med brukket rygg. Lenge hadde aksjekursen ligget relativt stabilt på et absolutt bunnivå. På det laveste var den på 0,05 GBX (pence sterling), noe som tilsvarer ett øre etter dagens kurs. I april 2019 investerer Sheikh Ahmed Dalmook Al-Maktoum 534.000 pund (rundt 6,4 millioner kroner etter dagens kurs), og får med det en eierandel i selskapet på 29,8 prosent.

11. juni går han inn i styret i selskapet, og kursen eksploderer. Høydepunktet kommer 14. juni med en aksjekurs på 31,5 GBX (3,7 kroner). Litt over to måneder senere trekker sjeiken seg fra styret, og selger unna hele beholdningen sin. Rett etter kunngjøringen om at at sjeiken trekker seg stuper aksjekursen med 40 prosent til rundt 7 GBX (0,84 kroner).

Omtrent samtidig som sjeiken gjør sin investering er det annen aktør som også kjøper seg opp i ADM, nemlig det lille investeringsselskapet Winrose International, som er registrert på De britiske jomfruøyene. Selskapet eies av nettopp Per Morten Hansen. Hansens beholdning er mer beskjeden. Etter det Kapital kan se, hadde han på et tidspunkt omtrent 4 prosent av selskapet. Også han selger seg ut omtrent samtidig med sjeiken, men det er uvisst om det er før eller etter.

Det som derimot er klart, er at både sjeiken og Hansen tjente store summer på sine investeringer i ADM.

– Det var en meget vellykket investering, sier Hansen til Kapital, men vil ikke røpe hvor mye han tjente på eventyret.

ADM Energy PLC-kurs 2016 til 2020

Var under etterforskning

Kapital har fått opplyst av flere uavhengige kilder at Hansen hjelper sjeiken med å gjøre forretninger i London. En utenlandsk forretningsmann, som i en periode snuste på å investere i Hansens cannabissatsing i Danmark, forteller til Kapital at Hansen ofte refererte til sjeiken, og kalte ham en nær venn i deres samtaler. Han fortalte også at Hansen opplyste at han bodde hos sjeiken når han var i Dubai.

Kapital har vært i kontakt med flere med kjennskap til Hansens liv i London, som beskriver at han tilrettelegger investeringsmuligheter for sjeiken. Fremgangsmåten er at Hansen finner et selskap på London-børsen som ligger nede med brukket rygg. Så investerer sjeiken og engasjerer seg offentlig i selskapet. Aksjekursen skyter til himmels, og kort etter selger de seg ut. Dette er en klassisk “pump and dump”-transaksjon.

I kjølvannet av sjeikens inn- og uttreden av ADM har det vært en rekke spekulasjoner på ulike britiske børsfora om urent spill. Og det har ikke tatt forumdeltagerne lang tid å finne ut om Hansens bakgrunn fra Norge. Som en deltager på forumet til markedsnettsiden ADVFN skriver:

“Det er en annen aktør som investerer samtidig som sjeiken, og han heter Per Morten Hansen og er en tidligere straffedømt nordmann [...] Deres fremgangsmåte er at de investerer i små offentlige selskaper, og blåser opp kursen med fine kunngjøringer. Aksjekursen går så bananas, og raskt etter casher de inn.”

Kapital er kjent med at ADM-transaksjonene har vært i søkelyset til det britiske finanstilsynet, Financial Conduct Authority (FCA).

– Undersøkelsene ble avsluttet 3. juli 2020. Hvorav FCA i brev bekrefter at de er tilfreds med den informasjon og undersøkelser foretatt i forbindelse med trading i ADM, sier Hansen om dette.

Kapital har vært i kontakt med britiske myndigheter, men de har hverken villet bekrefte eller avkrefte denne informasjonen.

En broket fortid

Før sitt liv som investor i England pådro Hansen seg kallenavnet “Drammens fattigste playboy”. Han har i årevis beveget seg i finansverdenens gråsoner. I 1992 ble han dømt til syv måneders fengsel for heleri av fire malerier, deriblant det stjålne Munch-litografiet “Madonna”.

I 1996 ble han slått personlig konkurs. Deretter fulgte en periode som seriegründer. Blant annet startet han slanketyggegummiselskapet Gumtech, tollselskapet Andenæs Suldal og senere, sammen med flere, firmaet Elspar som importerte billige elektroniske artikler. Varene ble så solgt til spottpris til elektronikkjedene.

Det siste endte med at han i 2001 ble tiltalt for å ha svindlet tollvesenet for over fem millioner kroner. I tillegg ble han tiltalt for å ha skjult aksjer, penger, kunst og verdigjenstander etter sin personlige konkurs; og han var tiltalt for å ha bedratt en forretningspartner. Saken varte helt til 2003. Til slutt ble han dømt i Borgarting lagmannsrett til tre og et halvt års fengsel for omfattende for omfattende økonomisk kriminalitet. Han fikk også fem års konkurskarantene.

I slutten av november i fjor dukket Hansen igjen opp i offentligheten da han ble pågrepet av dansk politi på Kastrup lufthavn i København. Pågripelsen skjedde etter en begjæring fra Økokrim. Han har senere blitt løslatt. Siktelsen gjaldt hvitvasking, men det er uvisst hva som er status pr. i dag.

– Vi ønsker ikke å kommentere denne saken på noen måte, opplyser seniorrådgiver Andreas Lunde i Økokrim til Kapital.

Hansen, sjeiken og stjernen

Per Morten Hansen påpeker, som nevnt innledningsvis, at han overhodet ikke har noen relasjon til Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum, hverken personlig eller forretningsmessig. Men for en utenforstående kan det se ut som om dette ikke helt stemmer.

I september i fjor mottok den kjente actionskuespilleren Steven Seagal en invitasjon fra Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum i Dubai. Sjeiken la for dagen et ønske om å invitere Seagal til Dubai for å diskutere et mulig forretningssamarbeid, og som et incentiv til Seagal nevnte han i invitasjonen at de to har en felles venn, nemlig Hansen. Seagal, som figurerte i en rekke kjente actionfilmer på 80- og 90-tallet, har med tiden fått russisk statsborgerskap, og skal ha tette bånd til Putins regime.

I invitasjonen, som Kapital har fått tilgang til, står det at sjeiken også skal ha et møte med Hansen:

“Further to my meeting with Mr. Per Morten Hansen, who I understand is your close friend, I would like to invite you to visit Dubai, United Arab Emirates (UAE) at your earliest convenience."

Invitasjonen er sendt 2. september 2019. Noen uker senere er actionstjernen på plass i Dubai, hvor han blir varmt mottatt av sjeiken og Per Morten Hansen selv. Hansen dokumentere selv reisen til Dubai på sin Instagram-konto, med et bilde av seg selv og Seagal på sjeikens kontor.

– Steven Seagal er en god venn av meg. Da han var i Dubai i fjor, var jeg med ham rundt flere steder. Vi var også innom Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum. Jeg har derimot ingen personlig relasjon med sjeiken, sier Hansen.

Stjernemøte: Per Morten Hansen dokumenterte selv sitt møte med skuespiller Steven Seagal på kontoret til Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum i Dubai i september i fjor.

Kapital har rettet flere forespørsler til sjeikens administrasjon angående denne saken, men har ikke fått svar.

Etter besøket i Dubai gjorde sjeiken og Hansen nok en parallell investering på London-børsen. Denne gang i kraftselskapet Oracle Power senhøsten 2019. Også her reagerte aksjekursen positivt på meldingen om sjeikens inntog i selskapet.

– Her investerte vi i en rettet emisjon i selskapet sammen med flere andre. Jeg ser at du har fått opplyst fra dine kilder at dette er “pump-dump-scheme”, jeg tør å påstå at dine kilder ikke har noe kunnskap hverken om aksjehandel eller hva som er foregått i selskapene du nevner, skriver Hansen i mailen til Kapital.

Han viser til at sjeiken ikke har solgt seg ut av selskapet.

Skattetrøbbel

Per Morten Hansen meldte flytting til England i 2008, og siden har det vært rimelig stille om ham her i Norge. Etter pågripelsen på Kastrup lufthavn i fjor har Kapital skrevet om flere av hans prosjekter siden 2008. Det gjelder et fallert diamantprosjekt i Sierra Leone, som Hansen selv benekter overfor Kapital at han har vært en del av, og et forsøk på bitcoinutvinning i de svenske skoger.

Samtidig har han vært i lang strid med norske ligningsmyndigheter, som mener Hansen er skyldig omlag 26 millioner kroner i skatt. I flere rettsinstanser har staten nå fått medhold i å ta utlegg i to eiendommer de mener tilhører Hansen – et hus i Ankerveien i Holmenkollen, samt en luksuriøs 129 kvadratmeter stor fritidsbolig på Lille Kirkeholmen i Kragerø-skjærgården med privat båtplass.

Staten mener Hansen reelt sett bor i Norge, og er skattepliktig hit. I siste dom i Oslo byfogdembete blir det påpekt at han ikke har dokumentert at det foreligger arbeidsinntekt ved opphold i utlandet. Han har ikke fremlagt lønnsslipper, selvangivelser i UK eller andre land og heller ikke arbeidskontrakter som viser lønnsinntekt. Og det er heller ikke dokumentert at eventuelt arbeid har skjedd i utlandet.

Kapital er derimot kjent med at Hansen disponerer en leilighet i det eksklusive strøket Mayfair i London.