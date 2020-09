Teknologikjemper ledet bredt børsfall i New York

Nasdaq-indeksen endte ned 4,1 prosent tirsdag. Industritunge Dow Jones falt 2,3 prosent, og den bredere S&P 500-indeksen endte ned 2,8 prosent.

Nasdaq har økt over 20 prosent hittil i år, og de siste dagers fall skjer etter en rekke rekordnoteringer, hvorav den siste var 2. september.

De samme tungvekterne som sto i spissen for oppturen, ledet an i tirsdagens fall, deriblant Apple, Microsoft og Amazon. Analytikere har påpekt at forventningene om at selskapene skal fortsette å vokse nesten uavhengig av økonomien og pandemien, kan ha vært overdrevne.

Bredt fall

Men det siste fallet favner bredere enn teknologi, noe analytikere blant annet forklarer med frykt for at økonomien ikke gjenreises så raskt som håpet. Økende spenninger mellom USA og Kina og manglende framgang i Washington i forhandlingene om en ny økonomisk krisepakke under pandemien trekkes også fram.

Tesla-krasj

Elbilgiganten Teslas aksje stupte tirsdag 21 prosent, men er fortsatt opp over 290 prosent siden årsskiftet. Fallet skjer etter at S&P 500 lot være å ta bilselskapet inn i sin samleindeks forrige uke, hvilket skuffet investorene som hadde satset på at det ville skje.

Elbilselskapet Nikola gikk mot strømmen i tirsdagens børshandel og steg med over 40 prosent etter å ha kunngjort et samarbeid med General Motors (GM). I en avtale verdt 2 milliarder dollar overtar GM 11 prosent av aksjene i Nikola og skal bidra med teknologi og produksjon av selskapets nye elektriske- og hydrogendrevne pickup. Det norske hydrogenselskapet Nel er storeier i Nikola.