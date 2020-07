Corona-preget resultat for Hydro

Det underliggende driftsresultatet (EBIT) var 949 millioner kroner i andre kvartal 2020, mot 875 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Inntektene falt i samme periode fra 30,9 milliarder kroner, vel åtte milliarder kroner fra samme kvartal i fjor.

Opptrapping av produksjonen ved Alunorte og reduserte kostnader bidro positivt. Dette ble motvirket av svakere realiserte priser på alumina og aluminium i tillegg til lavere volumer nedstrøms.

– Vi er inne i en svært krevende periode, og jeg er glad for at vi evner å ta vare på folk og drift, holde hjulene i gang og sikre likviditeten. Samtidig posisjonerer vi selskapet for framtiden, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.