Norwegian har gjort om 420 millioner i gjeld til aksjer

Norwegian skriver i en børsmelding sent mandag kveld at de nye aksjene har en konverteringskurs på 4,25 kroner per stykk.

De nye aksjene kommer i tillegg til 190,99 millioner aksjer til OSM Aviation group, som ble kunngjort 17. juli. Til sammen skrives det dermed ut 289,66 millioner nye aksjer.

En tredel av aksjene utstedes tirsdag 21. juli, og Norwegian skriver i børsmeldingen at 226,61 millioner av disse aksjene blir holdt tilbake. De blir tilgjengelige i tre omganger: 9. august, 9. oktober, og 9. desember.

Etter konverteringen vil aksjekapitalen i selskapet være på oppunder 3,57 milliarder aksjer. Med dagens aksjekurs på 2,9 kroner per aksje, tilsvarer dette en markedsverdi på 10,34 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Et gjeldstynget Norwegian ble hardt rammet da nesten all trafikk ble innstilt på grunn av koronakrisen. Selskapet vedtok i mai omfattende kapitalendringer hvor gjeld ble omdannet til aksjer og tidligere kreditorer dermed ble store eiere i flyselskapet.

Flyselskapet opplyser i børsmeldingen at det jobbes videre med å håndtere gjelden i selskapet.