Norwegian til værs etter nyhet om gjenåpning

Etter å ha avsluttet tirsdagens handelsdag på 824,45 poeng startet Oslo Børs med å falle ned til 818,86 fra start onsdag. Årsaken til fallet fra start kan blant annet forklares med at oljeprisen hadde falt nær én dollar etter stengetid dagen før, skriver E24.no.

En drøy time etter åpning hadde børsen snudd nedgang til oppgang. Hovedindeksen lå da på 824,85, opp marginale 0,05 prosent. Energisektoren hadde da gått ned 0,77 prosent, mens sjømat og shipping steg henholdsvis 2,14 og 0,06 prosent.

Onsdag opplyste Norwegian at de gjenåpner 76 ruter for reiser fra 1. juli, både innenlands og til andre land i Europa. Det betyr at selskapet henter tilbake over 600 ansatte i Norge fra permittering.

Markedet svarte med å sende aksjen opp 15,18 prosent.

Også for et fat nordsjøolje pekte pila oppover onsdag formiddag, det ble omsatt for 41,06 dollar fatet, opp 0,88 prosent.

I Paris steg CAC 40-indeksen med 1,02 prosent, DAX 30 i Frankfurt steg 0,76 prosent, mens FTSE 100 i London var opp 0,89 prosent.