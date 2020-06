Børsfall i Europa

Londons FTSE 100-indeks falt med 2,2 prosent.

Frankfurts DAX 30, Paris CAC 40 og Milans FTSE Mib falt alle med 2,7 prosent.

I Spania falt Madrids IBEX 35 med nesten 3 prosent.

Faller skjer til tross for at europeiske land nå har begynt å åpne grensene, og sees i sammenheng med at man ser nye tilfeller av coronasmitte i Kina og en jevn økning i USA.

– Investorene er oppmerksomme på trusselen fra en til smittebølge og skaden den kan ha på helbredelsen av den globale økonomien, sier analytiker ved City Index, Fiona Cincotta.