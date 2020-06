Telenor-bank gransker ansatte for svindel

Konsernet mikrofinansbank i Pakistan har anmeldt flere ansatte for svindel til lokalt politi i Lahore. Det dreier seg om to svindelsaker i forskjellige bankfilialer i Pakistans nest største by.

Flere av de ansatte i Telenor Microfinance Bank er ledere og det skal ha foregått et samarbeid på tvers av de to filialene, ifølge dokumenter avisa har fått tilgang til. De ansatte skal ha svindlet til seg penger via falske lånesøknader. Svindelen beløper seg til sammen på drøye 40 millioner kroner etter dagens valutakurs.

Det betyr at Telenor foreløpig har avdekket tre svindelsaker på om lag 70 millioner kroner. I desember i fjor skrev avisa at bankansatte og eksterne låntakere skal ha svindlet til seg rundt 30 millioner kroner, også den gangen via falske lånesøknader.

Telenor bekrefter at de to nye sakene er knyttet til undersøkelsen av svindelsaken som startet i fjor høst. Flere hundre ansatte er under granskning for mulig svindel, ifølge konsernets kommunikasjonsdirektør Gry Rohde Nordhus.

Den pakistanske banken ble etablert i 2006 av Nadeem Hussain under navnet Tameer Microfinance Bank. To år senere kjøpte Telenor 51 prosent av aksjene for 12,5 millioner dollar. Konsernet overtok de resterende aksjene i 2018 for en ukjent sum.

Telenor eier banken sammen med den kinesiske finansteknologigiganten Ant Financial som kom inn på eiersiden samme år. Telenor har 55 prosent av aksjene.