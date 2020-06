Nedgang på Asias børser

Det var ventet at de asiatiske børsene ville følge tilbakegangen på Wall Street dagen før, etter at den amerikanske sentralbanken advarte om at veien tilbake for den amerikanske økonomien er lang.

Nikkei-indeksen på Tokyo-børsen sank torsdag 2,8 prosent til 22.472,91 poeng, mens Kospi-indeksen i Sør-Korea gikk ned med 0,9 prosent til 2.176,78 poeng.

Hongkongs Hang Seng-indeks sank 2 prosent til 24.556,72 poeng, mens nedgangen i Shanghai var noe mindre.