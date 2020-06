Oslo Børs forsiktig opp tross økende oljepris

I løpet av natt til onsdag har prisen for et fat med nordsjøolje passert 40 dollar for første gang på nesten tre måneder. Ved nitiden ble et fat omsatt for 40,2 dollar, opp 1,7 siden markedene åpnet.

Hovedindeksen steg dog kun med 0,6 prosent til 820,22 poeng.

Det var oppgang på alle de største børsene i Asia onsdag og Nikkei i Japan hadde sin høyeste notering på tre måneder. Tokyos Nikkei 225 gikk opp 1,3 prosent onsdag, mens den brede Topix-indeksen endte opp 0,7.

Hang Seng-indeksen i Hongkong endte opp 1,2 prosent. I Kina endte hovedindeksen i Shanghai endte opp 0,2, mens Shenzen, endte opp 0,3.

Veksten kommer etter tredje dag på rad med oppgang også på Wall Street i USA. Oppgangen er drevet av økt optimisme etter at flere land gjenåpner etter å ha stengt ned som følge av coronapandemien.