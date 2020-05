Norwegian-aksjen stuper etter innvilget kriselån

Ved åpning var aksjen ned 60 prosent, men kursen justerte seg noe. Etter tjue minutters handel var aksjen ned nær 50 prosent, til så vidt under 2 kroner per aksje.

En kurs på 2 kroner tilsvarer en markedsverdi på rundt 330 millioner kroner, ifølge E24.

Før børsen åpnet onsdag meldte selskapet at de har oppfylt kriteriene for å få tilgang på en statlig lånegaranti på 2,7 milliarder kroner. Næringsdepartementet har også bekreftet dette. At kriteriene er oppfylt betyr blant annet at emisjonen er ferdig med utstedelse av 400 millioner nye aksjer til en kurs på en krone.

Det bratte fallet i aksjekursen er et resultat av at antallet aksjer i Norwegian mangedobles, noe som fører til at hver enkelt aksje skal ha en lavere pris.

Norwegian: Vi har oppfylt statens vilkår for å få kriselånet