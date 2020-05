MDG krever gransking av Equinor-saken

– Vi mener det skal opprettes en granskingskommisjon for å undersøke både eierdialogen og eierstyringen med daværende Statoil, med utgangspunkt i utenlandsinvesteringsdelen, sier partileder Une Bastholm til Dagens Næringsliv.

DN avslørte for noen uker siden at Equinor har tapt 200 milliarder kroner i USA over en periode på 20 år.

MDG fremmet tirsdag et representantforslag (dokument 8-forslag) på Stortinget om en granskingskommisjon.

Saken skal oversendes Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som må ta stilling til hvordan de skal følge opp kravet fra MDG. Bastholm sier at det ikke er nok dersom dette blir en sak i kontrollkomiteen.

– Det blir bare som å skrape rim av isfjellet. Det som kommer fram i DNs saker, har vært så oppsiktsvekkende og graverende. Dette er en stor sak som krever uavhengighet, et arbeid over tid utført av en kompetent granskingskommisjon, sier Bastholm.

Hun mener at det også er nødvendig med innsyn i hvilken dialog Equinor har hatt med sin største eier, staten.

– Når de har tapt så mange penger på vegne av fellesskapet, må vi få vite hvilken dialog det har vært med myndighetene slik at vi kan unngå at dette skjer i framtiden.