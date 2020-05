Nordsjøolje over 30 dollar etter saudiarabisk kutt

Nikkei-indeksen i Tokyo flyttet seg marginalt og falt 0,1 prosent i løpet av dagen. I Hongkong endte Hang Seng ned 1,6 prosent, mens hovedindeksen i Shanghai sluttet på minus 0,3 prosent.

For å presse opp den lave oljeprisen har energidepartementet i Riyadh bedt det statlige oljeselskapet Aramco i Saudi-Arabia om å gjennomføre enda et frivillig produksjonskutt, denne gangen på 1 million fat per dag.

Oljeprisene økte tirsdag morgen og fortsatt å gå opp utover dagen. Ved 13-tiden kostet et fat amerikansk lettolje 25,52 dollar, en økning på 5,7 prosent. Nordsjøolje passerte 30 dollar midt på dagen og hadde da steget 1,3 prosent til 30,61 dollar fatet. Begge disse prisene hadde imidlertid falt mandag etter å ha tatt seg opp før helga.

Analytikere sier Saudi-Arabias reduksjon til 7,5 millioner fat olje om dagen ser ut til å ha hatt en viss effekt. Ifølge ANZ Bank er dette det laveste siden 2002.

Inspirert av Saudi-Arabias kutt har Kuwait kunngjort produksjonskutt på ytterligere 80.000 fat per dag, mens De forente arabiske emirater vil kutte 100.000 fat olje per dag. ANZ er imidlertid i tvil om disse statenes gjennomføringsevne og mulighet til å holde produksjonen nede over tid.