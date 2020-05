Equinor-sjefen bekrefter at han har vært tett på selskapets USA-trøbbel

Equinor har tapt rundt 200 milliarder kroner på 20 år i USA, og Dagens Næringsliv fortalte i forrige uke om kritiske rapporter fra 2014 hvor internrevisorer i Equinor viste til sløsing og rot i USA-driften.

Eldar Sætre bekrefter i et intervju med avisen at han har jobbet mye med problemene som ble avdekket i USA. Interne revisjonsrapporter avslører at selskapet sløste med penger og mistet kontrollen i det som er selskapets største investering i utlandet.

– Det var veldig krevende internkontrollutfordringer vi måtte jobbe med over ganske lang tid egentlig. Jeg har vært tett på situasjonen og styret har vært tett på situasjonen, og virksomheten er nå i en helt annen tilstand, sier Sætre.

Statoil kjøpte opp Brigham Exploration i Nord-Dakota i 2011, og Sætre sier de første kritiske rapportene kom sommeren 2014. Flere revisjoner fulgte for å avdekke problemene i organisasjonen, og Sætre sier det har vært tøft å få organisasjonen opp å gå igjen.

– Det har pågått over lang tid, fordi det var ganske fundamentalt og kraftfulle grep vi måtte gjøre for å få orden på dette, sier Sætre.