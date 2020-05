Økningen gjør at Tesla mandag kveld hadde en markedsverdi på 141,1 milliarder dollar, skriver Reuters.

Enda viktigere for sjef Elon Musk er at Teslas aksjeverdi nådde et seks måneders gjennomsnitt på 100,2 milliarder dollar ifølge en Refinitiv-analyse sitert av nyhetsbyrået.