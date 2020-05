Norwegians aksjonærer godkjente kriseplanen

Over 95 prosent av aksjonærene stemte på mandagens ekstraordinære generalforsamling ja på alle de viktige punktene i redningsplanen, bekrefter selskapet i en børsmelding mandag formiddag.

– Norwegian Air Shuttle ASA er glad for å kunne meddele at den ekstraordinære generalforsamlingen har stemt for alle de foreslåtte resolusjonene, heter det i børsmeldingen.