Avgjørende møte i kriserammede Norwegian

Norwegian-ledelsen arbeider for å sikre seg nok egenkapital til å kunne utløse statlige kriselån på 2,7 milliarder kroner. Et ledd i planen er å få eierne av obligasjonslån med på at deler av lånene gjøres om til aksjer.

Tirsdag meldte selskapet at det endret forslaget sitt etter forhandlinger med obligasjonseierne. Nå ønsker selskapet å gjøre om 50 prosent av lånene til aksjer, mens det opprinnelige forslaget var at 60 prosent av lånene skulle konverteres.

I tillegg skal 80 prosent av et såkalt konvertibel obligasjonslån, verdt 150 millioner dollar, omgjøres.

Konsernsjef Jacob Schram uttalte onsdag at han tror kreditorene er på glid.

– Det er bare én plan nå, og det er denne, sa Norwegians konsernsjef Jacob Schram til Dagens Næringsliv.

Leasingselskaper blir eiere?

Men torsdagens møte er bare ett skritt på veien. Neste steg er å inngå en avtale med 24 leasingselskaper som leier ut fly til Norwegian. Målet er å få dem med på å omgjøre leasingavtaler verdt 5,3 milliarder kroner til aksjer og redusere sine krav i selskapet.

Denne avtalen må være på plass innen søndag, og vil i så fall bety at leasingselskapene vil eie til sammen 53 prosent av selskapet. Det største av disse er AerCap, og de kan bli nødt til å godta forslaget, selv om de ikke egentlig ønsker det, ifølge den amerikanske analytikeren Helane Becker i investeringsbanken Cowen Inc.

– I vanlige tider ville ikke disse vilkårene vært akseptable for AerCap, og de ville ikke vært gode nok for noen av de andre leasingselskapene, skriver Becker i en epost til E24.

Aksjonærene taper

Mandag 4. mai er det ekstraordinær generalforsamling hvor Norwegians aksjonærer avgjør om de vil godta redningsplanen. Her må de ta stilling til en emisjon, det vil si at det skrives ut flere aksjer.

Redningsplanen betyr i praksis at aksjonærene taper en stor del av verdiene sine. Men alternativet er at de taper alt fordi Norwegian går konkurs, lyder advarselen.

Emisjonen skal skaffe til veie 400 millioner kroner i egenkapital, ifølge konsernledelsens plan.

Hele flybransjen er hardt rammet av reiserestriksjonene som er innført både innad i Norge og internasjonalt for å hindre spredning av koronaviruset. Norwegian var allerede før koronakrisen i en vanskelig situasjon med høy gjeld.